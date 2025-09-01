21:19:29 Понедельник, 1 сентября
Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем знаний

09:09 | 01.09.2025 | Общество

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем знаний.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые пензенцы, примите искренние поздравления с одним из самых радостных и волнительных праздников, объединяющих поколения, — с Днем знаний! Сегодня после летних каникул распахнут свои двери все образовательные заведения нашего города, и я от души желаю школьникам и студентам интересной и успешной учебы», — отметил он.

«Особые слова напутствия адресую первоклассникам, которые в этот день впервые переступят школьный порог и, взяв за руку своих учителей, шагнут по увлекательной дороге в мир знаний, а также выпускникам, для которых этот учебный год станет решающим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Дерзайте, творите и смело идите к намеченным целям!» — подчеркнул спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил учителей пензенских школ за труд, любовь к детям, верность выбранному делу и пожелал, чтобы ученики как можно чаще радовали своими успехами.

«Пусть для каждого новый учебный год станет годом новых открытий и новых достижений! С праздником!» — пожелал он.


