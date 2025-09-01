Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем знаний.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот всенародный праздник объединяет тысячи пензенцев — всех, кто учится и получает профессию. Кто дает знания и работает в системе образования. Кто с нетерпением ждет первый школьный звонок и кто с теплотой вспоминает свои школьные годы», — отметил глава региона.

Он добавил, что 1 сентября — ответственный день для первоклассников, для которых начинается увлекательное путешествие в мир знаний.

«Дорогие ребята! Учитесь дружить с товарищами, уважайте старших, упорно трудитесь. Любите Родину, которая начинается с родного дома и школьного порога», — обратился Олег Мельниченко к тем, кто впервые переступит порог школы.

Губернатор также обратил внимание на то, что важный этап наступает для учеников 9 и 11 классов.

«Впереди у вас государственная итоговая аттестация и сдача единого государственного экзамена. Педагоги и наставники помогут вам подготовиться и достойно выдержать эти испытания. Вы находитесь на пороге замечательного этапа жизни, когда перед вами открыты все дороги. Главное — верить в себя!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко добавил, что к самостоятельной жизни готовятся пензенские студенты.

«Нашу молодежь с нетерпением ждут на рабочих местах. Региону нужны молодые специалисты в самых разных отраслях экономики», — констатировал руководитель субъекта федерации.

По словам губернатора, будущее детей во многом зависит не только от учителей, но и от родителей, бабушек и дедушек.

«Ваша забота и внимание, строгость и мудрость — залог успеха подрастающего поколения», — отметил он.

«Наша общая цель — воспитать достойных граждан России, ответственных и неравнодушных к судьбе своей страны, настоящих патриотов. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, стремления к знаниям и творчеству, успехов во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.