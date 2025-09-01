21:19:15 Понедельник, 1 сентября
В ДТП в Мокшанском районе погиб один человек, двое пострадали

16:03 | 01.09.2025 | Происшествия

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения автомобилей «Kia Optima» и «Hyundai Sonata» в Мокшанском районе Пензенской области.

В ДТП в Мокшанском районе погиб один человек, двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 31 августа, за рулем «Kia» находился водитель 1995 года рождения, автомашиной «Hyundai» управлял мужчина 1980 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Kia Optima» – мужчина 1996 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель автомобиля «Kia Optima» и пассажир автомобиля «Hyundai Sonata» – мужчина 1980 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


