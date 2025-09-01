В Пензенской области полицейские с поличным задержали курьера мошенников Криминал

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции с поличным задержали молодого человека 2009 года рождения, который, выполняя функции курьера мошенников, прибыл к обманутому аферистами пенсионеру из Пензенского района Пензенской области, чтобы забрать у него деньги.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, сначала пенсионеру на стационарный телефон позвонил незнакомец, который представился специалистом по замене абонентского номера и обманным путем выманил паспортные данные.

«После этого ему поступил еще один звонок, уже на мобильный телефон. Неизвестный представился сотрудником силового ведомства. Незнакомец сообщил пенсионеру, что ему звонили мошенники и для сохранения своих денежных средств необходимо действовать согласно инструкциям, которые ему поступят. [...] Пенсионер обналичил денежные средства и прибыл по указанному мошенниками адресу, где передал более 2 млн. рублей неизвестной женщине. Через некоторое время заявитель вновь обналичил и передал той же гражданке денежные средства в сумме 1 млн. рублей. Потерпевший общался с мошенниками несколько месяцев», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, осознав произошедшее, пенсионер обратился в полицию.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с потерпевшим был задержан молодой человек 2009 года рождения, который по предварительной договоренности с заявителем прибыл по указанному адресу, чтобы забрать у потерпевшего денежные средства. Гражданин сознался в содеянном и дал признательные показания. Он пояснил, что по указанию кураторов должен был встретиться с потерпевшим около его дома, забрать денежные средства общей суммой около 3 млн. рублей и передать кураторам, которые пообещали ему за оказанную услугу денежное вознаграждение», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».