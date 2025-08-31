17:01:02 Воскресенье, 31 августа
Презентация нового номера журнала «Пензенское краеведение» пройдет 4 сентября

13:28 | 31.08.2025 | Культура

Пенза, 31 августа 2025. PenzaNews. Презентация нового номера научно-популярного журнала «Пензенское краеведение» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 4 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Презентация нового номера журнала «Пензенское краеведение» пройдет 4 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Среди центральных тем выпуска — 160-летие пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, судьба внучатого племянника великого поэта М.Ю. Лермонтова, роль пензенских коммунистов в создании мордовской автономии, жизнь Тархан в 1910-1930-е годы. Много страниц посвящено пензенцам – участникам Великой Отечественной войны», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также читатели узнают, зачем кузнецу борода, какие трофеи носили пензенские чемпионы на пальцах и каких лошадей разводили в регионе.

«В презентации примут участие авторы нового номера», — отмечается в сообщении.


