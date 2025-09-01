Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем знаний.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорогие школьники! Уважаемые педагоги и родители! Примите сердечные поздравления с началом нового учебного года! Школьная пора — прекрасное время познания мира вокруг и своих возможностей. В эти годы складывается самая верная дружба, встречаются наставники, чье мнение и нравственные ценности в дальнейшем становятся ориентиром в решениях и поступках», — отметил он.

Олег Денисов добавил, что 1 сентября взрослые вместе с детьми начинают увлекательный путь к новым горизонтам.

«Будем поддерживать ребят, направляя их талант и энергию в нужное русло. Искренне желаю учителям сил, мудрости и терпения, родителям — спокойствия и уверенности. Пусть каждый урок станет еще одной ступенью к достижению поставленных целей, подарит радость творчества, вдохновение и веру в собственные силы!» — подчеркнул глава Пензы.