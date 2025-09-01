21:18:40 Понедельник, 1 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области четыре человека подозреваются в организации незаконной миграции

10:11 | 01.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность двоих иностранных граждан 1993 и 1988 годов рождения, а также двоих жителей региона 1982 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В Пензенской области четыре человека подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
Олег Денисов провел смотр школьных автобусов в Пензе В Пензенской области в 2025 году на летнюю оздоровительную кампанию направлена рекордная за последние 5 лет сумма — губернатор
В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина В Пензе будут организованы курсы повышения квалификации педагогов на тему экономического воспитания дошкольников
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама