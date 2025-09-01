В Пензенской области четыре человека подозреваются в организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 1 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность двоих иностранных граждан 1993 и 1988 годов рождения, а также двоих жителей региона 1982 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.