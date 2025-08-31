Суд заключил под стражу мужчину, избившего главу Каменского района Криминал

Пенза, 31 августа 2025. PenzaNews. Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летнего мужчины, который несколько раз ударил металлической трубой главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя [...] заключен под стражу», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что днем 27 августа 2025 года в городе Каменке Пензенской области 41-летний местный житель нанес не менее четырех ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Мужчине, избившему главу района, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».