Суд заключил под стражу мужчину, избившего главу Каменского района

12:00 | 31.08.2025 | Криминал

Пенза, 31 августа 2025. PenzaNews. Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летнего мужчины, который несколько раз ударил металлической трубой главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо.

Суд заключил под стражу мужчину, избившего главу Каменского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя [...] заключен под стражу», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что днем 27 августа 2025 года в городе Каменке Пензенской области 41-летний местный житель нанес не менее четырех ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Мужчине, избившему главу района, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».


