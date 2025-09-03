14:20:21 Среда, 3 сентября
В Пензенской области около 7,2 тыс. детей получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»

12:00 | 03.09.2025 | Общество

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. 7 тыс. 158 детей из многодетных и нуждающихся семей получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая проводилась в Пензенской области в августе. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Фото: Pnzreg.ru

«Был организован сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, обуви, портфелей и других нужных школьникам вещей. Поддержку получили 7 тыс. 158 ребят, несовершеннолетним из Нижнего Ломова оказана материальная помощь благотворительным фондом «Надежда», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 2 сентября.

Алексей Качан отметил, что активное участие в благотворительной акции приняли учреждения здравоохранения и культуры.

«Пензенская областная офтальмологическая больница, областная станция скорой медицинской помощи, «Пензаконцерт», театр «Кукольный дом», пензенская областная библиотека имени Лермонтова, картинная галерея», — перечислил он.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто помог организовать акцию, а также тех, кто к ней присоединился.

«Благодарю глав муниципальных образований за ответственный подход к делу. Спасибо всем, кто приложил усилия к тому, чтобы дети были готовы к новому учебному году», — цитирует руководителя субъекта федерации пресс-служба облправительства.


