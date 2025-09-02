00:48:20 Среда, 3 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки

17:05 | 02.09.2025 | АПК

Печать

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Средства государственной поддержки в размере около 1,3 млрд. рублей направлены на развитие агропромышленного комплекса Пензенской области в январе-августе 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 92% этой суммы поступило из федерального бюджета, около 8% — из регионального», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что, по данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 28 августа уровень доведения федеральных средств на развитие сельскохозяйственной отрасли составил по стране в целом 63%, по Приволжскому федеральному округу — 66,8%, по Пензенской области — 78,4%.

«По этому показателю Пензенская область среди субъектов Приволжского федерального округа занимает второе место, среди всех субъектов РФ — десятое», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-июль 2025 года
Спартакиада пенсионеров Пензенской области пройдет 28 августа Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама