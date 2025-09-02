На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки АПК

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Средства государственной поддержки в размере около 1,3 млрд. рублей направлены на развитие агропромышленного комплекса Пензенской области в январе-августе 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 92% этой суммы поступило из федерального бюджета, около 8% — из регионального», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что, по данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 28 августа уровень доведения федеральных средств на развитие сельскохозяйственной отрасли составил по стране в целом 63%, по Приволжскому федеральному округу — 66,8%, по Пензенской области — 78,4%.

«По этому показателю Пензенская область среди субъектов Приволжского федерального округа занимает второе место, среди всех субъектов РФ — десятое», — отмечается в сообщении.