В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» и Федерация баскетбола России планируют объединить усилия по развитию адаптивного баскетбола в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Будем развивать в нашем регионе адаптивный баскетбол. Решение о поддержке этого спортивного направления в Пензенской области принято на конференции о развитии баскетбольной индустрии «Экспо Баскет – 2025». В проходившей в Перми конференции участвовали министр спорта РФ Михаил Владимирович Дегтярев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Геннадьевич Кириленко, тренеры и менеджеры спортивных команд. Пензенскую область представляла некоммерческая организация «Больше чем спорт», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 2 сентября.

По его словам, НКО уже 4 года ведет реабилитацию и социальную адаптацию детей с особенностями здоровья.

«В Кузнецке при ее поддержке тренируется детская команда по следж-хоккею, в Пензе совместно с фондом «Защитники Отечества» организована такая команда для участников СВО, в сентябре заработает еще одна — для детей с ментальными нарушениями», — уточнил он.

Олег Мельниченко добавил, что Андрею Кириленко был представлен проект по развитию адаптивного баскетбола для детей с ментальными нарушениями.

«Он поддержал инициативу НКО. Пензенская организация и Федерация баскетбола планируют совместную стратегию, которая предусматривает создание команд в разных городах страны, проведение турниров и товарищеских матчей. Адаптивный спорт не только способствует укреплению здоровья, но и дарит новые впечатления, помогает детям и взрослым социализироваться, влиться в повседневную жизнь», — подчеркнул губернатор.