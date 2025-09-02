00:49:36 Среда, 3 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол

16:00 | 02.09.2025 | Спорт

Печать

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» и Федерация баскетбола России планируют объединить усилия по развитию адаптивного баскетбола в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будем развивать в нашем регионе адаптивный баскетбол. Решение о поддержке этого спортивного направления в Пензенской области принято на конференции о развитии баскетбольной индустрии «Экспо Баскет – 2025». В проходившей в Перми конференции участвовали министр спорта РФ Михаил Владимирович Дегтярев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Геннадьевич Кириленко, тренеры и менеджеры спортивных команд. Пензенскую область представляла некоммерческая организация «Больше чем спорт», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 2 сентября.

По его словам, НКО уже 4 года ведет реабилитацию и социальную адаптацию детей с особенностями здоровья.

«В Кузнецке при ее поддержке тренируется детская команда по следж-хоккею, в Пензе совместно с фондом «Защитники Отечества» организована такая команда для участников СВО, в сентябре заработает еще одна — для детей с ментальными нарушениями», — уточнил он.

Олег Мельниченко добавил, что Андрею Кириленко был представлен проект по развитию адаптивного баскетбола для детей с ментальными нарушениями.

«Он поддержал инициативу НКО. Пензенская организация и Федерация баскетбола планируют совместную стратегию, которая предусматривает создание команд в разных городах страны, проведение турниров и товарищеских матчей. Адаптивный спорт не только способствует укреплению здоровья, но и дарит новые впечатления, помогает детям и взрослым социализироваться, влиться в повседневную жизнь», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской
В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-июль 2025 года
Спартакиада пенсионеров Пензенской области пройдет 28 августа Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама