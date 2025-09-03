В Пензенской области в 2026 году по нацпроекту будет отремонтировано пять детсадов Образование

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Пять детских садов будет отремонтировано в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Семья» в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Приводим в порядок дошкольные учреждения. По нацпроекту «Семья» капитально отремонтировали детский сад в Иссе, обновление детсада №109 в Пензе завершим в середине октября. Садик в Лопатино отремонтирован за счет средств бюджета Пензенской области. В сумме комфортные условия созданы для 300 ребят. В следующем году в рамках нацпроекта «Семья» капитально отремонтируем пять садиков», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 2 сентября.

Он уточнил, что это дошкольные учреждения в Нижнем Ломове, Каменке, Спасске, Пачелме и Неверкино.

По словам Олега Мельниченко, на прошедшем заседании правительства Пензенской области он поручил главам муниципальных образований определить детские сады для включения в программу капитального ремонта на 2027 год.