Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 18 лет Общество

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Восемнадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года, — исполнилось в среду, 3 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За это время на интернет-ресурсе опубликовано около 165 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2025 года составило около 5,5 млн., средняя продолжительность визита — более 4 минут.

Кроме новостных сообщений, которые транслируются в соцсети и Telegram-канал , на сайте агентства представлены фоторепортажи, интервью, биографии известных людей и другие материалы.

Главные принципы работы «PenzaNews» — точно, честно, оперативно. Этот слоган остается неизменным с момента основания СМИ и является своеобразной визитной карточкой информационного агентства.

Сотрудники «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.