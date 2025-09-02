Банк России за полгода получил около 1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг из Пензенской области Экономика

Пенза, 2 сентября 2025. PenzaNews. Около 1 тыс. жалоб поступило в Банк России от потребителей финансовых услуг из Пензенской области в январе-июне 2025 года, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Больше половины жалоб — на банки. Пензенцы реже сообщали о проблемах с потребительским кредитованием, а также навязыванием дополнительных услуг при оформлении кредитов. Претензии чаще всего были связаны с блокировкой операций, счетов и банковских карт, а также с приостановкой дистанционного банковского обслуживания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что количество жалоб увеличилось после вступления в силу закона, направленного против финансового мошенничества и дропперства.

«Банки приостанавливают на два дня подозрительные переводы и предупреждают клиента о риске обмана. Это происходит, когда перевод должен уйти на счет, реквизиты которого есть в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Эту базу формирует и ежедневно обновляет Банк России. В него попадают сведения о счетах не только мошенников, но и их посредников — дропперов. Это люди, которые осознанно или по незнанию участвуют в выводе и обналичивании украденных мошенниками денег. В целом число жалоб на банки выросло на 22%», — поясняется в тексте

В сообщении указано, что на страховщиков за 6 месяцев текущего года поступило 70 претензий, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На микрофинансовые организации (МФО) поступила 91 жалоба. За год снижение составило 5%. В основном потребители сообщали о проблемах с возвратом денег за дополнительные услуги. При этом они стали реже жаловаться на отказы в предоставлении ответов на обращения и навязывание дополнительных услуг», — отмечается в пресс-релизе.