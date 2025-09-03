Губернатор предложил проработать вопрос об открытии в Пензенской области филиала творческого вуза Культура

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил проработать вопрос об открытии в регионе филиала вуза, готовящего специалистов сферы культуры.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники наших средних профессиональных учебных заведений сферы культуры не уезжали из региона, а устраивались в учреждения культуры Пензенской области, где существует потребность в молодых специалистах. Возможно, региону нужно высшее учебное заведение соответствующей направленности, давайте проработаем возможность с открытием у нас филиала такого вуза», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 2 сентября.

Руководитель субъекта федерации напомнил также, что в 2026 году в Пензенской области 20 молодым специалистам планируется предоставить поддержку в виде разовой выплаты в размере 1 млн. рублей по федеральной программе «Земский работник культуры».

«На сегодняшний день в муниципалитетах у нас 51 вакантная должность в сфере культуры. Поэтому нужно обязательно реализовать эти 20 вакансий по программе «Земский работник культуры» в следующем году», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.