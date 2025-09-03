14:19:47 Среда, 3 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор предложил проработать вопрос об открытии в Пензенской области филиала творческого вуза

10:12 | 03.09.2025 | Культура

Печать

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил проработать вопрос об открытии в регионе филиала вуза, готовящего специалистов сферы культуры.

Губернатор предложил проработать вопрос об открытии в Пензенской области филиала творческого вуза

Фото: Pnzreg.ru

«Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники наших средних профессиональных учебных заведений сферы культуры не уезжали из региона, а устраивались в учреждения культуры Пензенской области, где существует потребность в молодых специалистах. Возможно, региону нужно высшее учебное заведение соответствующей направленности, давайте проработаем возможность с открытием у нас филиала такого вуза», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 2 сентября.

Руководитель субъекта федерации напомнил также, что в 2026 году в Пензенской области 20 молодым специалистам планируется предоставить поддержку в виде разовой выплаты в размере 1 млн. рублей по федеральной программе «Земский работник культуры».

«На сегодняшний день в муниципалитетах у нас 51 вакантная должность в сфере культуры. Поэтому нужно обязательно реализовать эти 20 вакансий по программе «Земский работник культуры» в следующем году», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской В Пензенской области выявлены организации, занимающиеся несанкционированной деятельностью по организации отдыха детей
Правительство Пензенской области распределит гранты среди социально ориентированных НКО Жителю Пензенской области не удалось подтвердить статус фактического воспитателя погибшего участника СВО
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама