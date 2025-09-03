В детсадах Пензенской области имеется примерно 10 тыс. свободных мест — министр Образование

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Примерно 10 тыс. свободных мест имеется в детских садах Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Фомин в ходе состоявшегося накануне заседания областного правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Он уточнил, что в Пензе свободных мест 2 тыс. 951, в Пензенском районе — 426, в Бессоновском — 296.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание на то, что детсад, в котором есть места, может не подходить конкретной семье по местонахождению или по возрастным требованиям.

«В Пензе, например, в некоторых микрорайонах мест в детсадах не хватает», — отметил глава региона.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, с 2019 по 2022 годы в рамках нацпроекта «Демография» в регионе создано 2 тыс. 410 дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, в том числе 1 тыс. 653 ясельных, за счет строительства, приобретения, капитального ремонта объектов и перепрофилирования групп.