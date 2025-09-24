Житель Пензы лишился около 4 млн. рублей после звонков мошенников под видом сотрудников службы доставки и Роскомнадзора Криминал

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1962 года рождения лишился около 4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, действовавших под видом сотрудников службы доставки и Роскомнадзора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, один из злоумышленников сообщил мужчине, что на его имя якобы оформлена доставка, для отмены которой надо продиктовать код из SMS.

«Не догадываясь, что общается с мошенником, пензенец выполнил требования звонившего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого пензенцу позвонил незнакомец, который представился сотрудником Роскомнадзора и предложил срочно перечислить накопления на «безопасный счет», поскольку его аккаунт на портале госуслуг взломан.

«Следуя указаниям злоумышленника, мужчина приобрел новый телефон и установил популярный мессенджер. Вскоре ему пришло сообщение со ссылкой. Перейдя по ней, заявитель попал на сайт, внешне идентичный сайту банка, где ввел свои личные данные. Затем злоумышленник отправил файл, который потерпевший скачал и установил на новый телефон. Это оказалось приложение банка. Используя его, мужчина перевел на указанный мошенником счет более 3 млн. 880 тыс. рублей. Когда связь с незнакомцем прервалась, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».