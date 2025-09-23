20:45:03 Вторник, 23 сентября
Жительница Пензенской области получила реальный срок за неуплату алиментов

16:24 | 23.09.2025 | Криминал

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено 40-летней жительнице Башмаковского района Пензенской области за неуплату средств на содержание своих детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Пензенской области получила реальный срок за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что женщина по решению суда с 2022 года обязана выплачивать алименты на содержание четверых своих детей, трое из которых несовершеннолетние. При этом, имея реальную возможность устроиться на работу и выплачивать денежные средства на содержание детей, она умышленно не исполняла соответствующее судебное решение. Ранее подсудимая неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла, добровольной помощи детям не оказывала, злоупотребляла спиртными напитками», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по состоянию на апрель 2025 года сумма задолженности по алиментам превысила 1,3 млн. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.


Актуальное

