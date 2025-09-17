22:38:51 Среда, 17 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Заречного проконтролировал ход работ по благоустройству сквера Демакова

16:12 | 17.09.2025 | Общество

Печать

Заречный, 17 сентября 2025. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин проконтролировал ход работ по благоустройству сквера Демакова.

Глава Заречного проконтролировал ход работ по благоустройству сквера Демакова

Фото: T.me/kostin058

«До начала учебного года здесь завершили укладку асфальта на пешеходных дорожках. Сейчас полным ходом идет монтаж детских и спортивных площадок. Уже появились несколько интересных арт-объектов. У одной из входных групп установили крупную надпись «Кто такой Демаков», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 17 сентября.

Алексей Костин добавил, что в ближайшее время подрядчик завершит подключение линий уличного освещения и системы видеонаблюдения, которая сразу будет объединена с системой «Безопасный город».

«Уже на этой неделе специалисты приступят к сборке самой большой и самой сложной игровой конструкции под названием «Лунная станция», которую к нам доставили из Санкт-Петербурга. Она будет состоять из нескольких модулей с различными переходами, горками как настоящий космический комплекс. Убежден, нашим ребятам эта площадка понравится», — отметил глава Заречного.

Он напомнил, что масштабный проект «Каждый атом важен!» реализуется в сквере Демакова в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: T.me/kostin058

«Работы в сквере идут по графику. Уже видно, что сквер получается необычный и современный. Уверен, сплетения пешеходных дорожек в атмосфере природной свежести, интересные дизайнерские решения, дополненные оригинальными арт-объектами, в очередной раз подчеркнут уникальность нашего уютного города. Осталось немного подождать, и сквер Демакова станет прекрасным новым местом для семейного отдыха зареченцев», — написал Алексей Костин.


Читайте также
В Пензенской области появилось представительство информационного центра СКР Жительница Пензы в стремлении помочь знакомой лишилась более 1,4 млн. рублей
В ДТП в Спасском районе погиб мужчина В Пензенской области открыто шесть новых площадок ГТО
«Ростелеком» проведет в Пензе семейный фестиваль под открытым небом В Пензенской области ожидаются заморозки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама