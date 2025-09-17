Глава Заречного проконтролировал ход работ по благоустройству сквера Демакова Общество

Заречный, 17 сентября 2025. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин проконтролировал ход работ по благоустройству сквера Демакова.

Фото: T.me/kostin058

«До начала учебного года здесь завершили укладку асфальта на пешеходных дорожках. Сейчас полным ходом идет монтаж детских и спортивных площадок. Уже появились несколько интересных арт-объектов. У одной из входных групп установили крупную надпись «Кто такой Демаков», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 17 сентября.

Алексей Костин добавил, что в ближайшее время подрядчик завершит подключение линий уличного освещения и системы видеонаблюдения, которая сразу будет объединена с системой «Безопасный город».

«Уже на этой неделе специалисты приступят к сборке самой большой и самой сложной игровой конструкции под названием «Лунная станция», которую к нам доставили из Санкт-Петербурга. Она будет состоять из нескольких модулей с различными переходами, горками как настоящий космический комплекс. Убежден, нашим ребятам эта площадка понравится», — отметил глава Заречного.

Он напомнил, что масштабный проект «Каждый атом важен!» реализуется в сквере Демакова в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: T.me/kostin058

«Работы в сквере идут по графику. Уже видно, что сквер получается необычный и современный. Уверен, сплетения пешеходных дорожек в атмосфере природной свежести, интересные дизайнерские решения, дополненные оригинальными арт-объектами, в очередной раз подчеркнут уникальность нашего уютного города. Осталось немного подождать, и сквер Демакова станет прекрасным новым местом для семейного отдыха зареченцев», — написал Алексей Костин.