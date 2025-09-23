Пензенский губернатор поздравил представителей региона с успешным выступлением в финале игры «Зарница 2.0» Общество

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил представителей региона, которые в составе взвода «Кама» успешно выступили в финале всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории.

Фото: T.me/omelnichenko

«Рад поздравить пензенских ребят с призовыми местами во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории. Торжественная церемония награждения состоялась в знаковом для нашей большой страны месте — на Мамаевом Кургане в Волгограде — с участием героев СВО. За победу на заключительном этапе боролась почти 1 тыс. подростков. Наша молодежь в составе взвода «Кама», куда также вошли представители Пермского края и Кировской области, заняла второе место в финальном бою и третье место в комбинированном марше, ставшем проверкой на выносливость и сплоченность команды», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 23 сентября.

Он обратил внимание на то, что известная советская игра «Зарница» проходит в новом формате, но неизменно помогает формировать у молодежи правильные взгляды на жизнь и преданность стране.

«Пензенские ребята хорошо себя показали!» — подчеркнул глава региона.