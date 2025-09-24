Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки по ситуации в Чемодановке Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки по ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Telegram-канале сообщается о противоправных действиях жителя села Чемодановка Пензенской области. Ранее он приобрел земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. Мужчина самовольно захватил часть прилегающей муниципальной земли, где организовал незаконные производственные работы и складирование отходов. Кроме того, фигурант возвел по периметру территории ограждения, повредив водопроводную трубу. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувший вторник, 23 сентября.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.