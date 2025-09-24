11:29:40 Среда, 24 сентября
В Пензе в связи со случаями ОРВИ и острой кишечной инфекции в школе №71 начато эпидрасследование

11:04 | 24.09.2025 | Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в школе №71 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Пензе в связи со случаями ОРВИ и острой кишечной инфекции в школе №71 начато эпидрасследование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в МБОУ «СОШ №71 города Пензы», которые находятся под амбулаторным наблюдением», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что специалистами лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обследованы все контактные лица, персонал и санитарное состояние объекта, отобраны пробы пищевой продукции и сырья.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — подчеркивается в сообщении.


