В Пензе в связи со случаями ОРВИ и острой кишечной инфекции в школе №71 начато эпидрасследование Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в школе №71 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев ОРВИ и острой кишечной инфекции у детей в МБОУ «СОШ №71 города Пензы», которые находятся под амбулаторным наблюдением», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что специалистами лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области обследованы все контактные лица, персонал и санитарное состояние объекта, отобраны пробы пищевой продукции и сырья.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — подчеркивается в сообщении.