22:38:19 Среда, 17 сентября
В Пензенской области два человека подозреваются в незаконной миграции

15:01 | 17.09.2025 | Криминал

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1992 года рождения и жительницы региона 1984 года рождения, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В Пензенской области два человека подозреваются в незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


