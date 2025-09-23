20:45:17 Вторник, 23 сентября
Олег Мельниченко поручил активизировать вакцинацию населения Пензенской области от гриппа

18:01 | 23.09.2025 | Медицина

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил активизировать вакцинацию населения региона от гриппа.

Фото: Pnzreg.ru

«В регионе идет вакцинация от гриппа. На заседании областного правительства поручил обеспечить возможность профилактических прививок для разных групп населения. В частности, сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Сам тоже не останусь в стороне — прививку от гриппа сделаю сразу после заседания правительства. Попросил региональный Минздрав, Минтруд, Минобр и Минкульт подключить к процессу подведомственные учреждения, Минпром и Минсельхоз — поработать с организациями, чтобы сотрудники промышленных и сельхозпредприятий также были защищены от осложнений и тяжелого течения болезни в период подъема заболеваемости», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 23 сентября.

Он подчеркнул, что вакцина в регионе есть.

«Важна активность населения», — добавил Олег Мельниченко.


