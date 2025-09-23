В Пензе мужчина, заказавший через интернет корзину роз к 8 Марта, отсудил 210 тыс. рублей за некачественную услугу Общество

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования мужчины, который через социальную сеть «ВКонтакте» заказал к 8 Марта для супруги и дочери цветочную композицию в форме двух сердец из красных и белых роз в плетеной корзине за 50 тыс. рублей, однако получил услугу ненадлежащего качества.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, заказ был оформлен 7 марта 2025 года и оплачен в 11.10.

«8 марта в 15.37 заказчик написал ответчику сообщение в чате социальной сети «ВКонтакте» с вопросом, в какое время поступит заказ получателю, на что ответчик ответил, что заказ уже доставляется курьером, хотя с ответчиком ранее были согласованы условия фотоотчета перед направлением заказа. [...] В 15.46 ответчик прислал в вышеуказанный чат фото букета, при этом данный букет имел ряд существенных отличий от заявленного вида цветочной композиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в композиции оказалось менее 101 бутона, в ней отсутствовала дополнительная зеленая растительность в обрамлении, корзина была не белой, а коричневой со следами потертостей и сколов.

«В 15.55 истец сообщил о намерении отмены заказа ввиду предоставления услуги ненадлежащего качества и потребовал возвращения уплаченных в рамках устного договора денежных средств. [...] Примерно в 19.30 8 марта букет был доставлен [...] по указанному адресу, однако получатель отказалась от получения данной услуги ввиду некачественного ее оказания: в букете имелись бутоны в состоянии увядания, часть бутонов была помята, и многие цветы имели следы механических повреждений, поле чего курьер забрал данную цветочную композицию», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что в 19.37 заказчик повторно потребовал вернуть деньги, однако так и не получил их.

«Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности, пришел к выводу о том, что качество проданного ответчиком истцу товара является ненадлежащим, количество роз, оформление букета не соответствовало условиям договора, а также не была доведена до покупателя информации о товаре продавцом, что привело к нарушению прав потребителя», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что суд взыскал с ответчика 210 тыс. рублей: 50 тыс. рублей, которые были уплачены заказчиком, 85 тыс. рублей в качестве неустойки за просрочку исполнения обязательства по возврату денежных средств за период с 31 марта по 16 сентября, 5 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 70 тыс. рублей в виде штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

«Решение в законную силу не вступило», — сказано в тексте.