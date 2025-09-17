В Пензенской области возбуждено уголовное дело о незаконном распространении порнографических материалов Криминал

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», возбуждено в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о том, что один из пользователей популярной социальной сети причастен к распространению материалов порнографического характера посредством размещения их на стене сообщества для доступа иным пользователям. В ходе проверки информация подтвердилась. Полицейскими была установлена личность подозреваемого, причастного к совершению данного преступления. Им оказался житель Камешкирского района 1979 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что разместил свое фотоизображение порнографического характера в сети интернет, думая, что с ним захотят познакомиться девушки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что санкция ст. 242 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.