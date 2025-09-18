20:44:02 Четверг, 18 сентября
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав «Никольского завода светотехнического стекла»

09:05 | 18.09.2025 | Криминал

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении трудовых прав сотрудников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла».

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав «Никольского завода светотехнического стекла». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В информационный центр СК России обратились жители Пензенской области по вопросу нарушения трудовых прав руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», расположенного в городе Никольске. Заявителям, осуществлявшим трудовую деятельность на предприятии, с марта текущего года заработная плата стала предоставляться с задержками, а с июня денежные средства перестали перечисляться полностью. В сентябре граждан принуждали к увольнению, сообщив о предстоящей ликвидации завода и отказав в выдаче документов, подтверждающих наличие задолженностей. С аналогичной ситуацией столкнулись другие сотрудники», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувшую среду, 17 сентября.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело о нарушении трудовых прав работников предприятия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


