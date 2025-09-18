Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав «Никольского завода светотехнического стекла» Криминал

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении трудовых прав сотрудников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла».

«В информационный центр СК России обратились жители Пензенской области по вопросу нарушения трудовых прав руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», расположенного в городе Никольске. Заявителям, осуществлявшим трудовую деятельность на предприятии, с марта текущего года заработная плата стала предоставляться с задержками, а с июня денежные средства перестали перечисляться полностью. В сентябре граждан принуждали к увольнению, сообщив о предстоящей ликвидации завода и отказав в выдаче документов, подтверждающих наличие задолженностей. С аналогичной ситуацией столкнулись другие сотрудники», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувшую среду, 17 сентября.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело о нарушении трудовых прав работников предприятия.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.