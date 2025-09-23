Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Ранее начало отопительного сезона в Пензе, которое запланировано на 25 сентября, обусловлено предстоящим понижением температуры воздуха. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«С 25 сентября планируем дать старт отопительному сезону в Пензе. Вижу, что по этому поводу возникают вопросы. Да, сейчас погода стоит хорошая, но уже с середины недели прогнозируется похолодание и дожди. В зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Мы не можем допустить рост заболеваемости, поэтому с четверга начнем подавать тепло в социальные объекты», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 23 сентября.

Олег Денисов напомнил, что процесс подачи тепла проходит поэтапно и занимает в среднем 10 дней.

«Получается, что в основной части жилого фонда батареи потеплеют в начале октября. За это время коммунальные службы выполнят необходимую регулировку оборудования, выйдут на оптимальные параметры работы, не допуская сильного охлаждения многоквартирных домов», — пояснил он.

Глава города также обратил внимание на то, что при подаче ресурса учитываются погодные условия: температура теплоносителя зависит от того, насколько холодно на улице.

«Кроме того, каждый многоквартирный дом оборудован тепловыми узлами, доступ к которым имеют представители управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Если отопление не требуется, задвижки остаются закрытыми, соответственно, плата за тепловую энергию не начисляется», — подчеркнул Олег Денисов.