20:45:10 Вторник, 23 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона

17:03 | 23.09.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Ранее начало отопительного сезона в Пензе, которое запланировано на 25 сентября, обусловлено предстоящим понижением температуры воздуха. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Глава Пензы прокомментировал ранний старт отопительного сезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 25 сентября планируем дать старт отопительному сезону в Пензе. Вижу, что по этому поводу возникают вопросы. Да, сейчас погода стоит хорошая, но уже с середины недели прогнозируется похолодание и дожди. В зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Мы не можем допустить рост заболеваемости, поэтому с четверга начнем подавать тепло в социальные объекты», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 23 сентября.

Олег Денисов напомнил, что процесс подачи тепла проходит поэтапно и занимает в среднем 10 дней.

«Получается, что в основной части жилого фонда батареи потеплеют в начале октября. За это время коммунальные службы выполнят необходимую регулировку оборудования, выйдут на оптимальные параметры работы, не допуская сильного охлаждения многоквартирных домов», — пояснил он.

Глава города также обратил внимание на то, что при подаче ресурса учитываются погодные условия: температура теплоносителя зависит от того, насколько холодно на улице.

«Кроме того, каждый многоквартирный дом оборудован тепловыми узлами, доступ к которым имеют представители управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК. Если отопление не требуется, задвижки остаются закрытыми, соответственно, плата за тепловую энергию не начисляется», — подчеркнул Олег Денисов.


Читайте также
В ДТП под Пензой пострадали четыре человека Светлана Митрошина удостоена ордена Пирогова
Женщина-пешеход погибла на трассе «Тамбов — Пенза» Губернатор Пензенской области предложил ужесточить ответственность для УК за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону
Компания «Т Плюс» завершила подготовку оборудования пензенской ТЭЦ-1 к зиме В Пензенской области за 8 месяцев введено около 455,5 тыс. кв. метров жилья
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама