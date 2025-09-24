Олег Мельниченко поручил активизировать работу по передаче инвесторам объектов культурного наследия с целью их восстановления Культура

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил активизировать работу по передаче инвесторам объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, с целью их дальнейшего восстановления.

Фото: Pnzreg.ru

«Здесь нужно более активно, я бы даже сказал, агрессивно работать. По историческим зданиям на улицах Московской и Суворова нужно принимать точно такие же решения, как с кинотеатром «Родина», со зданием на улице Кирова и зданием бывшего военного госпиталя», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства в минувший вторник, 23 сентября.

По его словам, «надо смелее выходить на такие решения».

«Но не так, чтобы кто-то эти здания взял и ничего не делал, это мошеннический способ решения вопросов. Нам такие инвесторы не нужны. Нам нужны инвесторы, которые готовы вкладываться и приводить в нормальное состояние эти памятники», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он потребовал расторгать договоры с недобросовестными арендаторами объектов культурного наследия, не выполняющими свои обязательства.

«Восстановление памятника истории культуры — всегда ответственная задача, потому что надо сохранить культурный облик региона. Этим надо заниматься, шаг за шагом приводить в порядок», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.