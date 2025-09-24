В Пензе осужден председатель правления товарищества собственников жилья Криминал

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено в Пензе председателю правления товарищества собственников жилья, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ч. 1 ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в 2021 году председатель правления ТСЖ предложил индивидуальному предпринимателю передать ему 200 тыс. рублей за заключение с ним от имени ТСЖ договора подряда на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного жилого дома на сумму более 1,4 млн. рублей, на что тот согласился. 100 тыс. рублей осужденный получил в августе 2021 года, оставшуюся часть незаконного вознаграждения — в октябре 2021 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что еще 9 тыс. рублей председатель правления ТСЖ получил от того же предпринимателя в декабре 2023 года за заключение договора подряда на проведение капитального ремонта козырьков балконов многоквартирного жилого дома.

«Вину в совершении коррупционных преступлений он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.