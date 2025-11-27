В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Спасского района Пензенской области 1975 года рождения угрожала приятельнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по Спасскому району обратилась с заявлением о преступлении местная жительница 1989 года рождения. Гражданка рассказала, что в ходе распития спиртных напитков приятельница направила в ее сторону нож, угрожая убить. Сотрудники полиции [...] задержали злоумышленницу. Она рассказала, что к ней в гости пришла потерпевшая со своим супругом. В ходе застолья супруг подозреваемой вместе с гостем ушли в другую комнату, а женщины остались на кухне. Во время общения они не сошлись во мнениях, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемая схватила со стола кухонный нож и направила его в сторону приятельницы, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на шум прибежали мужчины: один из них забрал нож у злоумышленницы, другой увел супругу из квартиры.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.