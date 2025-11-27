23:50:30 Четверг, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело

17:58 | 27.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Спасского района Пензенской области 1975 года рождения угрожала приятельнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Спасскому району обратилась с заявлением о преступлении местная жительница 1989 года рождения. Гражданка рассказала, что в ходе распития спиртных напитков приятельница направила в ее сторону нож, угрожая убить. Сотрудники полиции [...] задержали злоумышленницу. Она рассказала, что к ней в гости пришла потерпевшая со своим супругом. В ходе застолья супруг подозреваемой вместе с гостем ушли в другую комнату, а женщины остались на кухне. Во время общения они не сошлись во мнениях, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, подозреваемая схватила со стола кухонный нож и направила его в сторону приятельницы, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на шум прибежали мужчины: один из них забрал нож у злоумышленницы, другой увел супругу из квартиры.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


Читайте также
В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима
Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама