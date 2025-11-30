19:45:07 Воскресенье, 30 ноября
Олег Денисов поздравил жительниц Пензы с Днем матери

10:01 | 30.11.2025 | Общество

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые женщины города Пензы! Примите искренние и сердечные поздравления с Днем матери! Сегодня мы выражаем особую признательность тем, чья любовь — основа самой жизни. Ласковые руки, мудрые советы и бесконечное терпение матерей становятся для детей надежной опорой, помогая расти счастливыми и уверенными в себе. Душевная щедрость и забота наших мам и бабушек поддерживают и придают сил, помогают преодолевать любые жизненные невзгоды», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что современные мамы успешно находят себя не только в родительстве и домашнем уюте, они успешны в профессиональной самореализации, общественной деятельности и творчестве, вносят большой вклад в развитие города.

«Благодарю всех активных жительниц Пензы за созидательную энергию и стремление сделать наш город лучше. Очень важно, чтобы каждая женщина могла раскрыть свой потенциал, и мы будем продолжать создавать для этого все необходимые условия», — подчеркнул он.

Глава Пензы пожелал всем матерям и бабушкам счастья, вдохновения, радости от ежедневных открытий вместе с детьми и гордости за их успехи.

«Пусть ваши родные будут надежной опорой, а в душе царит гармония. Берегите себя! С праздником!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


