19:44:55 Воскресенье, 30 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой

12:44 | 30.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1998 года рождения несколько раз ударил супругу штыковой лопатой, сопровождая свои действия угрозами убийством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый признался и раскаялся в содеянном. По его словам, потерпевшая увидела у него в телефоне переписку с другой женщиной. На этом фоне между ними возник словесный конфликт. Злоумышленнику не понравилось недовольство супруги. Разозлившись, он схватил штыковую лопату и ударил ею несколько раз женщину», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что после произошедшего возбуждены уголовные дела по по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


Читайте также
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при заказе оптовой партии электронных сигарет и никотиносодержащей жидкости В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама