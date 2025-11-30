В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой Криминал

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1998 года рождения несколько раз ударил супругу штыковой лопатой, сопровождая свои действия угрозами убийством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый признался и раскаялся в содеянном. По его словам, потерпевшая увидела у него в телефоне переписку с другой женщиной. На этом фоне между ними возник словесный конфликт. Злоумышленнику не понравилось недовольство супруги. Разозлившись, он схватил штыковую лопату и ударил ею несколько раз женщину», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что после произошедшего возбуждены уголовные дела по по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».