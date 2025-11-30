Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери Общество

Пенза, 30 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие женщины, примите искренние поздравления с самым светлым и добрым праздником — Днем матери! «Мама» — первое и самое важное слово для каждого из нас. Это наш ангел-хранитель, который оберегает и дает наставления на протяжении всей жизни. От материнской любви, заботы и мудрости зависит наша судьба», — сказал глава региона.

Он выразил особую признательность многодетным матерям.

«Ваш благородный труд неоценим. Сегодня в многодетных семьях Пензенской области воспитываются более 40 тыс. детей. За достойное воспитание дочерей и сыновей вручаются медали «Материнская доблесть». Ими награждены уже 17 тыс. жительниц Пензенской области. С этого года все многодетные семьи региона получат меры поддержки, независимо от доходов, введены новые пособия для студенческих семей», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что власти Пензенской области готовы поддержать каждую женщину, решившую стать мамой.

«Знаю, как нелегко сейчас матерям, чьи сыновья исполняют воинский долг, выполняют задачи специальной военной операции. Понимаю, как болит ваше сердце, и разделяю ваши чувства. Низкий вам поклон. Вы воспитали настоящих защитников Родины. Их имена навсегда будут вписаны в историю нашей страны. Мы всегда будем помнить их подвиг», — подчеркнул губернатор.

«Дорогие наши женщины, разрешите еще раз поблагодарить вас за материнскую заботу и доброту, за жизнь, которую вы даете. Желаю вам и вашим семьям любви, счастья и душевного тепла!» — обратился Олег Мельниченко к жительницам Пензенской области.