В Пензе трое молодых людей осуждены за грабеж Криминал

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Трое жителей Пензы, двое из которых не достигли совершеннолетия, получили условные сроки за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года трое подростков договорились совершить хищение товара, предварительно заказав его на одной из интернет-площадок. Во исполнение преступного плана они заказали в одном из маркетплейсов три пары ботинок и две татуировочные машинки. 15 января 2025 года в пункте выдачи несовершеннолетние предъявили QR-код, получили товар и, воспользовавшись тем, что работник пункта выдачи вышла в подсобное помещение, сообщили ей о необходимости списания стоимости со счета в аккаунте одного из обвиняемых, зная, что денежных средств на нем не имеется, после чего соучастники покинули пункт выдачи, похитив товар на сумму более 83 тыс. рублей. Девушка выбежала за ними на улицу, требуя вернуть неоплаченный товар, однако подростки скрылись с места преступления», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия молодые люди возместили имущественный ущерб в полном объеме.

«Приговором суда подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года до 1 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.