Энергоснабжение в Пензенской области полностью восстановлено — губернатор Общество

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Энергоснабжение в Пензенской области, где накануне произошли аварийные отключения, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Чуть больше суток потребовалось, чтобы полностью восстановить энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций]. Электроэнергия возвращена во все 19 тыс. домов, где проживают 76 тыс. человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 декабря.

Он добавил, что после инцидента на станции Чаис в Никольском районе, где в результате столкновения грузового поезда и тепловоза произошел разлив мазута, специалисты РЖД продолжают расчистку железнодорожного полотна.

«Для контроля за ситуацией на место выехал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Петрович Козлов. После восстановления путей и запуска движения поездов начнется активная работа по ликвидации последствий разлива мазута. По информации МЧС и РЖД, предварительная площадь разлива — 750 кв. метров, принимаются меры по минимизации ущерба. На следующем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 18.00 обсудим ход работ совместно с представителями МЧС и РЖД», — проинформировал Олег Мельниченко.