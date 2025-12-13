20:57:54 Суббота, 13 декабря
В Пензенской области без света остаются более 31 тыс. человек — губернатор

18:26 | 13.12.2025 | ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Более 31 тыс. человек остаются без света в Пензенской области из-за аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области без света остаются более 31 тыс. человек — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По последней информации, всего аварийные отключения затронули более 19 тыс. домовладений, 76 тыс. человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных в 166 населенных пунктах. [...] Пока не восстановлено электроснабжение более чем в 7 тыс. домов в 45 населенных пунктах. Без света остаются свыше 31 тыс. человек, 60 социально значимых объектов. 12 котельных сейчас работают на резервных источниках энергоснабжения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в 18.22 субботы, 13 декабря.

Он уточнил, что восстановление энергоснабжения обеспечивает 61 бригада, задействованы 218 специалистов и 92 единицы техники.

«Приближаемся к ночи. Поручил, чтобы на всех критически важных точках до последнего подключения находились сотрудники администраций, контролировали и оперативно докладывали о ходе работ. Следующее заседание комиссии пройдет в 21.00», — сообщил Олег Мельниченко.


Актуальное

