Очистка территории на станции Чаис от мазута будет проведена в два этапа Общество

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Очистка территории на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области от мазута, разлив которого произошел в результате столкновения грузового поезда и тепловоза 13 декабря, будет проведена в два этапа. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Силами РЖД ведется восстановление железнодорожного полотна, после чего начнется очистка территории от мазута. На месте ситуацию контролирует заместитель руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексей Вячеславович Остапов. Работы планируется провести в два этапа. Первый — выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области. Сделать это планируется до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, с приходом теплой погоды. Будет проведена полная рекультивация пораженной территории», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 14 декабря.

Олег Мельниченко подчеркнул, что ситуация в Никольском районе остается на контроле.

«Комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для обсуждения этого вопроса будем собирать еженедельно», — добавил губернатор.