12:18:01 Понедельник, 15 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Очистка территории на станции Чаис от мазута будет проведена в два этапа

09:32 | 15.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Очистка территории на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области от мазута, разлив которого произошел в результате столкновения грузового поезда и тепловоза 13 декабря, будет проведена в два этапа. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Очистка территории на станции Чаис от мазута будет проведена в два этапа

Фото: Pnzreg.ru

«Силами РЖД ведется восстановление железнодорожного полотна, после чего начнется очистка территории от мазута. На месте ситуацию контролирует заместитель руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексей Вячеславович Остапов. Работы планируется провести в два этапа. Первый — выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области. Сделать это планируется до начала новогодних праздников. Второй этап начнется весной, с приходом теплой погоды. Будет проведена полная рекультивация пораженной территории», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 14 декабря.

Олег Мельниченко подчеркнул, что ситуация в Никольском районе остается на контроле.

«Комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для обсуждения этого вопроса будем собирать еженедельно», — добавил губернатор.


Читайте также
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама