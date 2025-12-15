12:17:47 Понедельник, 15 декабря
Режим повышенной готовности в Пензенской области отменен

09:03 | 15.12.2025 | Общество

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который был введен в регионе 13 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий, отменен. Соответствующий указ подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Режим повышенной готовности в Пензенской области отменен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В связи с устранением последствий стихийного бедствия режим повышенной готовности в Пензенской области отменен. Соответствующий указ подписан мною по согласованию с руководителем главного управления МЧС по Пензенской области», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 14 декабря.

Олег Мельниченко добавил, что работы по восстановлению железнодорожного полотна в Никольском районе, где произошло столкновение грузового поезда и тепловоза с последующим разливом мазута, продолжаются с опережением графика.


