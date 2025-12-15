21:56:01 Понедельник, 15 декабря
Олег Мельниченко оценил, как идет роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

13:00 | 15.12.2025 | Религия

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил, как идет роспись Спасского кафедрального собора в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в начале декабря было открыто основное пространство собора.

«К Рождеству в этой части все будет закончено. Планируется с двух сторон сделать большие панно: «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Воскресение Господне». Последний штрих — притвор храма, ко Дню города все работы окончательно завершим», — сказал он.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко выразил мнение, что получается «очень красиво».

«Очень достойно, спасибо ребятам, которые здесь работают», — подчеркнул губернатор.

Митрополит Серафим также показал Олегу Мельниченко новый оклад Казанской иконы Божьей матери, которая, по преданию, была передана царем Алексеем Михайловичем при основании города-крепости Пенза.

«Мы создали необходимые условия для ее хранения, поместили в так называемый «аквариум», где поддерживаются оптимальные для ее сохранности влажность и температура. Сделали новый оклад. Венец полностью золотой, из тех пожертвований, которые приносили прихожане: крестики, серьги, цепочки. Оклад серебряный, покрыт позолотой. Это главная православная святыня Пензенской области, которая соединяет нас с временами правления Алексея Михайловича», — цитирует владыку пресс-служба облправительства.


