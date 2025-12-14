16:50:03 Воскресенье, 14 декабря
Пробы воздуха, грунта и воды взяты на станции Чаис, где произошел разлив мазута

10:47 | 14.12.2025 | Происшествия

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха, грунта и воды на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области, где в результате столкновения грузового поезда и тепловоза произошел разлив мазута.

Фото: пресс-служба центрального МСУТ СКР

«Контролируем экологическую обстановку на месте происшествия. Роспотребнадзор взял пробы воздуха, грунта и воды. Исследования воздуха готовы, все показатели в пределах нормы. По воде и грунту результаты будут завтра», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 декабря.

Он уточнил, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий схода с рельсов локомотивов и цистерн, часть которых уже убрана с путей.

«Восстановлено 150 метров железнодорожного полотна, необходимо привести в порядок еще 600. Работы по расчистке путей идут с опережением графика, планируется закончить к 16.00, в 00.00 — открыть движение поездов», — сообщил Олег Мельниченко.


