Жительница Пензы перевела мошеннику более 1,1 млн. рублей в надежде заработать в интернете

10:05 | 15.12.2025 | Криминал

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1982 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника, который предложил ей заработать на продвижении карточек товаров на маркетплейсах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы перевела мошеннику более 1,1 млн. рублей в надежде заработать в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Поверив в обещания, пензячка согласилась. В течение последующих 10 дней она, следуя инструкциям злоумышленника, перевела со своих кредитных банковских карт на счета, указанные мошенником, внушительную сумму — более 1,1 млн. рублей. Когда неизвестный перестал выходить на связь, а обещанный заработок так и не поступил, женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


