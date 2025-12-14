16:50:31 Воскресенье, 14 декабря
После массового ДТП в Пензенской области прокуратура выявила нарушения в работе организаций, ответственных за содержание трассы Р-208

16:08 | 14.12.2025 | Общество

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области после произошедшего 13 декабря на 271 км автодороги «Тамбов — Пенза» массового ДТП с участием более 20 машин, в результате которого пострадали несколько человек, выявила нарушения в деятельности организаций, ответственных за содержание трассы Р-208. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

После массового ДТП в Пензенской области прокуратура выявила нарушения в работе организаций, ответственных за содержание трассы Р-208. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что организацией, ответственной за содержание указанного участка автодороги, на основании контракта, заключенного с ФКУ «Поволжуправтодор», является ООО «Автодорога». Общество не обеспечило соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании автодороги, допустило образование снежных валов, что послужило одной из причиной дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ФКУ «Поволжуправтодор» не обеспечен должный контроль за деятельностью исполнителя и не предпринято своевременных мер по ограничению движения на данном участке дороги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор внес представления руководителям ФКУ «Поволжуправтодор» и ООО «Автодорога».

«Также принимаются предусмотренные законом меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст. 12.34 Ко АП РФ [«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»]», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что рассмотрение актов реагирования и принятие ответственными лицами конкретных мер, направленных на недопущение подобных инцидентов впредь, находится на контроле надзорного ведомства.


