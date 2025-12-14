16:50:17 Воскресенье, 14 декабря
На станции Чаис установлены устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки — КбшЖД

11:31 | 14.12.2025 | Происшествия

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки установлены на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области для исключения распространения загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги в воскресенье, 14 декабря.

Фото: пресс-служба центрального МСУТ СКР

«На станции Чаис Куйбышевской железной дороги продолжаются работы по ликвидации последствий схода грузовых вагонов. В частности, проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды. На месте ведется постоянный мониторинг состояния грунта и воздуха силами сотрудников экологической лаборатории КбшЖД и «Экоспас». Для исключения распространения загрязняющих веществ на станции Чаис установлены специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после завершения аварийно-восстановительных работ железнодорожники обеспечат вывоз загрязненного грунта с его дальнейшим обезвреживанием.

Ранее в Куйбышевской железной дороге сообщили, что днем 13 декабря на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Это привело к утечке груза из цистерн. По данным КюшЖД, распространение мазута было локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров.

В связи с произошедшим следственными органами центрального МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха, грунта и воды на месте происшествия. По его словам, исследования воздуха готовы, все показатели в пределах нормы, а по воде и грунту результаты будут 15 декабря.


