12:17:41 Понедельник, 15 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по факту нападения бродячих собак на ребенка в Сосновоборске

10:10 | 15.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки по факту нападения бродячих собак на малолетнего ребенка в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области.

Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по факту нападения бродячих собак на ребенка в Сосновоборске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сети интернет сообщается, что 12 декабря текущего года в [...] Сосновоборске Пензенской области бродячие собаки напали на малолетнего. Отмечается, что на территории населенного пункта обитает большое количество агрессивных животных, которые регулярно проявляют агрессию в отношении местных жителей. Несмотря на указанное, до настоящего времени мер к отлову не принято», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем поясняется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама