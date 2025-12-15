Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по факту нападения бродячих собак на ребенка в Сосновоборске Происшествия

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки по факту нападения бродячих собак на малолетнего ребенка в рабочем поселке Сосновоборск Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сети интернет сообщается, что 12 декабря текущего года в [...] Сосновоборске Пензенской области бродячие собаки напали на малолетнего. Отмечается, что на территории населенного пункта обитает большое количество агрессивных животных, которые регулярно проявляют агрессию в отношении местных жителей. Несмотря на указанное, до настоящего времени мер к отлову не принято», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем поясняется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.