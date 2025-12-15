12:17:34 Понедельник, 15 декабря
В Пензе прокуроры проверяют своевременность и качество уборки снега на автодорогах и во дворах

11:49 | 15.12.2025 | ЖКХ

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Прокуроры районов Пензы организовали проверки своевременности и качества проведения работ по очистке автодорог и придомовых территорий от снега и наледи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Работники надзорного ведомства осуществили выходы на места в целях оценки готовности уполномоченных служб к уборке снега и очистке территорий в установленные сроки. Прокуратура Железнодорожного района Пензы также проверила работоспособность зимней техники, интервалы ее выхода на линию и наличие необходимых реагентов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по результатам проверок при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

«Вопросы соблюдения требований безопасности дорожного движения находятся на контроле прокуратуры области», — подчеркивается в тексте.


