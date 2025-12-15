«Ростелеком» обеспечил связью центр «Микрохирургия глаза» на улице Ленина в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. «Ростелеком» подключил высокоскоростной интернет, виртуальную АТС и сервис «Wi-Fi для гостей» в центре «Микрохирургия глаза» на улице Ленина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Сотрудники «Ростелекома» проложили оптику, установили коммутатор интернет-доступа, смонтировали и настроили оборудование», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет фиксировать все входящие и исходящие вызовы, а также переадресовывать звонки на мобильные телефоны.

Из текста следует, что для информирования клиентов установлено голосовое приветствие, а для связи с различными подразделениями используется короткая нумерация.

«Сервис «Wi-Fi для гостей» работает на двух этажах клиники. Для регистрации пользователя в сети используется авторизация по SMS. К каждой точке доступа могут одновременно подключиться до 50 человек», — добавляется в сообщении.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, организация давно сотрудничает с провайдером, при этом раньше она использовала обычную офисную АТС.

«После переезда в новое здание на улице Ленина мы предложили клиенту подключить виртуальную АТС, которая по набору функций превосходит стандартную телефонию. [...] Наш сервис оперативно обрабатывает поток обращений: автоматически распределяет вызовы между сотрудниками, а также сохраняет записи разговоров для обратной связи с пациентами и контроля работы персонала», — подчеркнул он.

В свою очередь директор ООО «Микрохирургия глаза», заслуженный врач РФ Михаил Колотов обратил внимание на то, что компания стремится поддерживать высокий уровень обслуживания.

«Для нас важно, чтобы ни одно обращение не осталось без ответа, а пациенты могли бесплатно пользоваться беспроводным интернетом», — сказал руководитель центра, слова которого приводятся в пресс-релизе.