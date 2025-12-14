Жительница Пензенской области за неделю перевела мошенникам 975 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1992 года рождения за неделю перевела неизвестным 975 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, который под видом работника почты попросил назвать код из SMS якобы для подтверждения получения посылки.

«Через некоторое время заявительнице поступил еще один звонок, на этот раз от человека, представившегося сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что женщина ранее общалась с мошенником, который пытается похитить ее денежные средства с банковского счета и перевести их в поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить хищение, собеседник убедил женщину перевести свои сбережения на якобы «безопасный счет». На протяжении недели женщина общалась с незнакомцами. За это время она перевела мошенникам 975 тыс. рублей, часть из которых были взяты в кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.