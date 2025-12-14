16:49:49 Воскресенье, 14 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области за неделю перевела мошенникам 975 тыс. рублей

12:34 | 14.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1992 года рождения за неделю перевела неизвестным 975 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Жительница Пензенской области за неделю перевела мошенникам 975 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонил незнакомец, который под видом работника почты попросил назвать код из SMS якобы для подтверждения получения посылки.

«Через некоторое время заявительнице поступил еще один звонок, на этот раз от человека, представившегося сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил, что женщина ранее общалась с мошенником, который пытается похитить ее денежные средства с банковского счета и перевести их в поддержку экстремистских организаций. Чтобы предотвратить хищение, собеседник убедил женщину перевести свои сбережения на якобы «безопасный счет». На протяжении недели женщина общалась с незнакомцами. За это время она перевела мошенникам 975 тыс. рублей, часть из которых были взяты в кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.


Читайте также
Жительница Пензенской области после общения с телефонными мошенниками перевела 700 тыс. рублей на чужие счета «Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама