Стали известны предварительные результаты исследований грунта и воды вблизи места разлива мазута в Пензенской области Общество

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области – главный государственный санитарный врач по региону Татьяна Малова в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщила предварительные результаты исследований грунта и воды вблизи места разлива мазута в Никольском районе, где столкнулись грузовой поезд и тепловоз.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Главный санитарный врач Пензенской области Татьяна Ивановна Малова сообщила предварительные результаты исследований грунта и воды в населенном пункте [в селе Павловка] вблизи места происшествия. В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 14 декабря.

Ранее стали готовы исследования воздуха. По словам главы региона, все показатели находятся в пределах нормы.