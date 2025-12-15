21:56:15 Понедельник, 15 декабря
Движение поездов через станцию Чаис полностью восстановлено — КбшЖД

13:08 | 15.12.2025 | Общество

Пенза, 15 декабря 2025. PenzaNews. Движение поездов через станцию Чаис в Никольском районе Пензенской области полностью восстановлено в 11.51 понедельника, 15 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Движение поездов через станцию Чаис полностью восстановлено — КбшЖД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В настоящее время завершено восстановление инфраструктуры и открыто движение по обоим путям», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что Куйбышевская железная дорога предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и их скорейшего введения в график.

Днем 13 декабря на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Это привело к утечке груза из цистерн. По данным КюшЖД, распространение мазута было локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха, грунта и воды на месте происшествия. По его словам, все показатели в пределах нормы.

Глава региона уточнил, что работы по очистке территории от мазута планируется провести в два этапа. До начала новогодних праздников намечено осуществить выемку и вывоз залитого мазутом грунта на полигон за пределами Пензенской области. Второй этап начнется весной, будет проведена полная рекультивация пораженной территории.


